Actualidade

A Mytaxi, plataforma eletrónica que trabalha diretamente com a indústria do táxi em Portugal desde 2015, considera que o protesto dos taxistas agendado para quarta-feira "não é a melhor forma de o setor fazer valer as suas reivindicações".

"A Mytaxi não tem dúvidas e continua a defender que o futuro do setor passa inevitavelmente pela profunda revitalização e revisão da regulamentação do táxi. A Mytaxi respeita o direito à greve, no entanto, considera que não será a melhor forma de o setor fazer valer as suas reivindicações", refere a empresa, num comunicado enviado à Lusa.

A Mytaxi, que disponibiliza uma aplicação 'online' através da qual se pode chamar um táxi, "apoia e defende os interesses de todos os profissionais do setor", mostrando-se relutante com alguns aspetos da lei que vai regular as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, já que, no seu entender, "não é equitativa o suficiente".