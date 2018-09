Actualidade

As Nações Unidas pediram ao governo civil de Myanmar para afastar as Forças Armadas "da vida política" do país pela implicação no "genocídio" da minoria rohingya, de origem muçulmana.

A comissão de investigação da ONU sobre as violações dos direitos humanos em Myanmar (antiga Birmânia) publicou hoje o relatório sobre as atrocidades e abusos cometidos contra a os rohingya durante as últimas décadas e apelou ao Conselho de Segurança para criar condições para o julgamento dos responsáveis.

O documento, de 444 páginas, detalha os abusos cometidos contra a comunidade de origem muçulmana - que não são reconhecidos como cidadãos nacionais desde 2011, sendo que a maioria dos casos estão concentrados nas regiões de Kachin, Shan e, sobretudo, em Rakain, no norte do país.