Actualidade

Aliança, do ex-líder do PSD Pedro Santana Lopes, que na quarta-feira formaliza a sua criação, será o 23.º partido político português registado no Tribunal Constitucional (TC).

Nos últimos dez anos, desde 2008, foram inscritos no TC 11 novos partidos, a que agora se juntará a Aliança.

Desses 11, apenas um, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), registado em 2011, conseguiu eleger um deputado à Assembleia da República, André Silva, nas eleições legislativas de 2015.