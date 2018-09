Incêndios

Habitantes da freguesia de Benfeita e de localidades vizinhas, no concelho de Arganil, avançaram com uma campanha de angariação de fundos para transformar um antigo lagar num centro comunitário, um espaço para ajudar a comunidade a renascer.

O projeto foi mobilizado por uma equipa de voluntários que procura responder às necessidades de uma comunidade de cerca de 200 adultos e 50 crianças, a maioria estrangeiros, que se mudaram nos últimos anos para aquela zona do concelho e que viram os seus projetos associados a uma vida em harmonia com a natureza ficarem suspensos aquando da passagem do grande fogo de 15 de outubro de 2017.

Agora, a comunidade decidiu lançar uma campanha de 'crowdfunding' (disponível em onepercentclub.com/en/projects/folha-verde), através da qual procuram angariar 12.500 euros para cobrir despesas relacionadas com a requalificação do espaço, nomeadamente na compra dos materiais, já que o trabalho será executado pelos próprios membros da comunidade, de forma voluntária, disse à agência Lusa Lynn Mylou, holandesa que trocou Amesterdão pela pequena aldeia da Cerdeira.