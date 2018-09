Actualidade

O Parlamento Nacional timorense chumbou hoje, com os votos favoráveis das bancadas do Governo, um pedido de autorização do Presidente da República para visitar Nova Iorque e participar na Assembleia-Geral da ONU, no final deste mês.

Ao justificar o chumbo, as bancadas do Governo consideraram que a visita não é oportuna quando o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, ainda não promulgou o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.

Continua igualmente o impasse em torno da nomeação de alguns membros do Governo que o primeiro-ministro indigitou e a quem o chefe de Estado não deu posse.