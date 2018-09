Actualidade

Taxistas de Braga vão engrossar o protesto agendado para as 06:00 de quarta-feira na principal avenida do Porto, visando impedir a entrada em vigor da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte, revelou hoje a ANTRAL.

Em declarações à agência Lusa, José Monteiro, dirigente da ANTRAL - Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, disse que há cerca de dois mil taxistas a operar nos dois distritos, 1.500 dos quais no do Porto, mas escusou-se a avançar uma estimativa de presenças no protesto marcado para a avenida dos Aliados.

José Monteiro disse também que a ANTRAL deu instruções aos seus associados para se alhearem de "provocações" durante a concentração.