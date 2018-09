Angola/PM

O Presidente angolano, João Lourenço, afirmou hoje que os investimentos diretos portugueses em todos os setores em Angola são "bem-vindos" e que Portugal pode assumir um papel relevante no desenvolvimento dos dois países.

Ao intervir antes do início de um encontro a sós com o primeiro-ministro português, António Costa, que cumpre hoje o segundo e último dia da visita de trabalho a Angola, João Lourenço salientou que os investimentos na indústria transformadora, com base em matérias-primas e em materiais locais, a agricultura e a agroindústria são fundamentais para o mercado interno e para as exportações angolanas.

"Vemos com bons olhos a implantação de pequenas e médias empresas portuguesas no mercado angolano, dentro de uma lógica em que se estabeleçam no nosso país para produzir riqueza que resulte em benefícios importantes para ambos", destacou João Lourenço.