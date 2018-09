Actualidade

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial já abriu um processo para averiguar o que se passou no caso da empresa que distribuiu inquéritos com questões alegadamente racistas, podendo ser multada até 8 mil euros.

Em declarações à agência Lusa, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade explicou que foi alertada para o caso por duas pessoas ciganas, na noite de segunda-feira, e que, logo de imediato, tomou as "devidas providências para que a CICDR e o ACM [Alto-Comissariado para as Migrações] recolhessem mais informação no sentido de clarificar o que era o inquérito".

O caso surge hoje nas páginas do Jornal de Notícias, que revela que, em várias escolas de Lisboa e do Porto, foram entregues aos alunos e famílias inquéritos em que, entre outras perguntas, havia questões sobre as origens dos pais, nomeadamente se algum deles tinha origem "portuguesa, cigana, chinesa, africana, Europa de Leste, indiana, brasileira".