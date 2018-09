Actualidade

O chefe do executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, elogiou hoje os trabalhos de prevenção e resposta ao tufão Mangkhut, ao passo que definiu novas prioridades, nomeadamente o reforço das infraestruturas básicas.

"Todos os membros da estrutura [civil] mostraram o seu profissionalismo. Estávamos preparados para, em conjunto, combater esta tempestade" e "a própria consciência da população subiu", exaltou Chui Sai On, numa reunião esta tarde no Centro de Operações da Proteção Civil.

Para o líder do Governo, o mais importante foi a "ausência de vítimas mortais", num momento em que o último balanço aponta para 40 feridos. No ano passado, o tufão Hato, apesar de se caracterizar pela mesma intensidade do Mangkhut, tinha provocado dez mortos e 240 feridos.