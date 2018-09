Actualidade

Uma mulher angolana está a ser acusada de espancar até à morte o filho de 8 anos pelo facto de este ter perdido 500 kwanzas (1,5 euros), que serviriam para comprar comida, divulgou hoje a polícia.

"Confirma-se a detenção de uma cidadã por espancamento até à morte do seu filho menor de 8 anos, por este ter perdido 500 kwanzas que lhe haviam sido entregues para compra de comida", disse o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Luanda, Fernando Carvalho.

Segundo o SIC, o crime ocorreu no fim de semana, no bairro Golf, município do Kilamba Kiaxi, arredores da capital angolana.