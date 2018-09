Actualidade

A leitura do acórdão do julgamento de dois dos homens mais procurados pelas autoridades argentinas, detidos em Aveiro, em 2016, e de outros três arguidos, acusados de roubos violentos a bancos, foi adiada para 22 de outubro.

"Não obstante o esforço despendido até ao momento, atendendo ao facto de um dos juízes que compõem o tribunal coletivo se encontrar de licença de paternidade, verifica-se a necessidade de continuação de reunião/deliberação do tribunal durante a próxima semana", explicou um despacho datado de segunda-feira, a que a Lusa teve hoje acesso.

A leitura do acórdão estava inicialmente marcada para 24 de setembro no Tribunal do Monsanto, Lisboa, onde decorreu o julgamento, sob fortes medidas de segurança.