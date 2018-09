Actualidade

As autoridades policiais estão a investigar uma situação de poluição detetada no domingo, no rio Sousa, no concelho de Paredes, disse hoje à Lusa o vice-presidente da câmara, Francisco Leal.

O autarca explicou que a situação foi identificada pela Junta de Freguesia de Parada de Todeia e imediatamente comunicada às autoridades do ambiente.

Peixes mortos e manchas poluentes foram observados no leito do rio, naquela localidade, tendo sido realizado o registo fotográfico da ocorrência e feitas análises à água.