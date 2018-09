CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO 5.º PARÁGRAFO DAS FUNÇÕES ATUAIS DE ANTÓNIO JOAQUIM PIÇARRA, QUE É JUIZ CONSELHEIRO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO VICE-PRESIDENTE)

O juiz conselheiro António Joaquim Piçarra foi hoje eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sucedendo a António Henriques Gaspar, que deixou o lugar após um mandato de cinco anos.

Joaquim Piçarra foi eleito à primeira volta, da votação entre pares, com 34 votos, tendo participado no ato eleitoral a totalidade dos conselheiros do STJ, ou seja, 62 juízes.