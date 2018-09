Actualidade

O número de pessoas a morrer de tuberculose tem diminuído desde o ano 2000, divulgou hoje a Organização Mundial de Saúde num relatório anual, alertando, no entanto, que o número precisa de diminuir mais depressa.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de casos fatais baixou de 23% registados em 2000 para 16% em 2017.

Ainda assim, a OMS estima que cerca de 1,3 milhões de pessoas tenham morrido de tuberculose no ano passado, referindo que as mortes em pessoas sem diagnóstico de VIH se situaram entre 1,2 e 1,4 milhões. Quanto aos que têm VIH, um grupo especialmente vulnerável, estima-se que 300.000 pessoas tenham morrido por causa da infeção com tuberculose.