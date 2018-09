Actualidade

A dívida pública situou-se em 125,8% do PIB no final do segundo trimestre, uma descida de seis pontos percentuais (p.p.) face ao mesmo período do ano passado, revela a nota mensal da UTAO a que a Lusa teve hoje acesso.

Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), no final de junho, a dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, atingiu 246,7 milhões de euros, o que corresponde a 125,8% do Produto Interno Bruto (PIB), contra 131,7% no final de junho de 2017.

A redução homóloga é "justificada essencialmente pelo contributo do saldo primário e pela descida dos depósitos das Administrações Públicas", explicam os técnicos do parlamento.