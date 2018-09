Actualidade

A pintura "A Rendição do Eleitor da Saxónia perante o Imperador Carlos V" vai ser inaugurada na quinta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, proveniente das coleções do Património Nacional de Espanha.

De acordo com o museu, a pintura vai ser exibida no âmbito do ciclo "Obra Convidada", que recebe obras cedidas por outras instituições, e a sessão contará com a presença do ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes, e do homólogo de Espanha, Jose Guirao, às 18:00.

"A Rendição do Eleitor da Saxónia perante Carlos V", de Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705), pintada cerca de 1700, é um óleo sobre tela, pertencente ao Património Nacional de Espanha.