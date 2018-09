Actualidade

Uma pessoa morreu hoje e várias ficaram feridas na sequência da queda de um andaime e desmoronamento de parte do edifício durante as obras de renovação do hotel Ritz de Madrid, disseram fontes da autarquia à agência Efe.

Anteriormente tinha sido anunciado a existência de nove feridos, um dos quais em estado crítico, e que mais duas pessoas estavam presas no interior do conhecido edifício.

O acidente teve lugar às 16:10 (15:10 de Lisboa), quando uma estrutura em ferro cedeu no sexto andar do hotel, que está a ser renovado.