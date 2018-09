Actualidade

A livraria Cotovia, em Lisboa, reabriu na semana passada, com um horário mais alargado e um espaço renovado que passa agora a albergar também editoras independentes, com livros de coleção de "espantosa qualidade".

Em comunicado, a livraria Cotovia revela que no piso térreo continua a ter, como dantes, os livros do seu catálogo, mas no recém-inaugurado primeiro andar - e esta é a "grande novidade" - representa vários "editores marginais".

"Marginais" ou "independentes", a Cotovia prefere chamar-lhes editores livres, porque "publicam o que querem, quando querem, em tiragens minúsculas", mas de "espantosa" qualidade, desde a poesia à Banda Desenhada.