Táxis

A ANA - Aeroportos de Portugal avisou hoje os passageiros para procurarem chegar na quarta-feira, "com maior antecedência", ao Aeroporto Humberto Delgado, devido à anunciada concentração de táxis em Lisboa, informando-se sobre alternativas de transportes públicos disponíveis.

"Está marcada para amanhã, 19 de setembro, uma concentração de táxis na cidade de Lisboa, com previsíveis condicionamentos de tráfego nas principais vias da cidade e diminuição do serviço de táxis na região de Lisboa", salientou, em comunicado, a empresa gestora da infraestrutura aeroportuária.

Perante este cenário, a ANA apela aos passageiros para "que procurem chegar ao aeroporto com maior antecedência, informando-se previamente sobre alternativas de transportes públicos disponíveis, no quadro do reforço de serviços de e para o aeroporto de Lisboa".