Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) autorizou a nomeação de Luís Ribeiro para membro do Conselho de Administração executivo do Novo Banco, ficando encarregue de liderar a área comercial de retalho, foi hoje comunicado ao mercado.

"O Novo Banco informa que o Banco Central Europeu confirmou a nomeação de Luís Miguel Alves Ribeiro como membro do Conselho de Administração executivo do Novo Banco para o mandato em curso, o qual entrou assim em funções", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 02 de julho, a instituição financeira comunicou ao mercado a nomeação de Luís Ribeiro para liderar a área comercial de retalho.