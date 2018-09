Actualidade

O ex-Presidente timorense José Ramos-Horta apelou hoje aos líderes nacionais e em particular a Xanana Gusmão, presidente do maior partido da coligação do Governo, para que resolvam rapidamente o impasse político no país.

O caso mais polémico, e que está desde junho por resolver, diz respeito a nove membros do Governo indigitados pelo primeiro-ministro Taur Matan Ruak e a quem o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, ainda não deu posse, alguns por terem "o seu nome identificado nas instâncias judiciais competentes" e outros por possuírem "um perfil ético controverso".

O Governo apresentou alternativas a três deles e o Presidente acabou por assinar, nesses casos, decretos de nomeação que acabaram por não ter efeitos práticos, já que os ministros nomeados não tomaram posse, em solidariedade com os colegas.