Actualidade

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul acordaram hoje, em Pyongyang, em avançar com uma candidatura conjunta para os Jogos Olímpicos de 2032, noticiou a agência Associated-Press (AP).

A informação foi divulgada por Seul, após a declaração conjunta assinada pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na cimeira que decorre na capital norte-coreana.

De acordo com a AP, os dois líderes também concordaram em colaborar, em breve, noutros grandes eventos desportivos, nomeadamente nos Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio.