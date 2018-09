Táxis

Cerca de uma centena de táxis oriundos das regiões Norte e Centro do país estão hoje concentrados na Avenida dos Aliados, no Porto, num protesto contra a entrada em vigor da lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte.

Em declarações à Lusa, perto das 08:00, Carlos Lima, da Federação Portuguesa do Táxi, assumiu que a adesão está a ser fraca, justificando-a com o "cansaço dos motoristas".

"Os taxistas estão cansados, estão desanimados, porque ninguém quer ver a justeza da sua luta", afirmou.