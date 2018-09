Actualidade

O Presidente das Filipinas garantiu que o Novo Exército do Povo (NEP) será derrotado em 2019, tendo em conta a crescente rendição dos rebeldes comunistas e a suspensão das negociações de paz, em junho.

"Acho que estamos, finalmente, a vencer a guerra. Muitas frentes guerrilheiras caíram em Mindanao", disse Rodrigo Duterte, num encontro na noite de terça-feira com as tropas em Isabela, uma das regiões do norte do país devastadas pelo tufão Mangkhut.

A região administrativa de Mindanao é cenário há várias décadas de conflitos entre o Governo e grupos terroristas locais, incluindo alguns com ligações ao EI, como o Maute ou o Abu Sayyaf.