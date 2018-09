Actualidade

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul assinaram hoje em Pyongyang um acordo militar que reduz a possibilidade de "choques entre os respetivos exércitos" na zona de fronteira entre os dois países.

O ministro interino da Defesa sul-coreano, Song Young-moo, e o homólogo da Coreia do Norte, No Kwang-chol, assinaram o acordo no quadro da cimeira que reuniu os líderes dos dois Estados e que se prolonga até quinta-feira em Pyongyang.

De acordo com o documento, os dois países vão suspender - a partir do dia 01 de novembro - as respetivas manobras junto à fronteira terrestre e eliminar 11 postos militares de fronteira até ao final do ano.