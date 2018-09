Táxis

Cerca de 1.300 táxis integravam hoje, pelas 09:00, o protesto contra a lei que regula as plataformas de transporte em veículos descaracterizados, nas cidades de Lisboa, Faro e Porto, segundo a organização.

De acordo com representantes do setor, a essa hora o protesto concentrava em Lisboa cerca de mil taxistas, numa fila entre os Restauradores e a zona do Saldanha.

A organização deu ainda conta da concentração de pelo menos 100 profissionais no Porto e de 200 em Faro.