Actualidade

Uma série de fotografias do português Edgar Martins integra uma exposição de trabalhos feitos por presidiários patente ao público a partir de hoje no centro de artes Southbank Centre, em Londres.

"I'm Still Here" é a 11.ª exposição produzida pela Fundação Koestler, que promove programas artísticos nas prisões e apoia mais de 3.500 pessoas no sistema criminal para aprenderem novas competências e exprimirem-se de forma criativa.

As obras de arte em exposição, entre as quais pinturas, esculturas ou textos, foram produzidas por criminosos, reclusos em hospitais prisão e presidiários que participaram nos Prémios Koestler 2018.