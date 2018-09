Actualidade

Portugal quer influenciar as políticas científicas europeias e "ajudar o debate" sobre a melhor forma de financiar a ciência na próxima década, disse à Lusa o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Manuel Heitor falava a propósito da conferência "The Gago Conferences on european science policy" que junta na sexta-feira em Viena, Áustria, meia centena de governantes, cientistas e dirigentes das mais importantes organizações de ciência da Europa, como o CERN, a Agência Espacial Europeia ou Euroscience, numa iniciativa portuguesa em conjunto com a presidência austríaca da União Europeia.

A conferência homenageia o antigo ministro José Mariano Gago, que morreu há três anos, mas será também um momento de reflexão sobre o que se passa na política científica europeia, quando se discute o futuro do financiamento da ciência.