Táxis

A fila de táxis formada em Lisboa no protesto contra as plataformas de transporte em veículos descaracterizados, com início nos Restauradores, chegou às 10:00 à Avenida da República, com "mais de mil carros" concentrados na capital, segundo a organização.

Os carros estão aparcados também nos dois sentidos da Avenida da Liberdade (com ambos os lados completos) e na Avenida Fontes Pereira de Melo (no sentido descendente), até ao Saldanha. O Marquês de Pombal mantém-se desocupado.

De acordo com elementos do grupo de trabalho responsável pela organização do protesto, tanto da Federação Portuguesa do Táxi, como da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), "está tudo a correr muito bem".