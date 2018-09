Táxis

A PSP destacou hoje que até às 10:45 não tinham sido registados incidentes com taxistas, que hoje se manifestam em Lisboa, Porto e Faro contra as plataformas de transporte em veículos descaracterizados.

Num balanço realizado a meio da manhã na sede nacional da PSP, o porta-voz da polícia, Alexandre Coimbra, salientou que, até então, não tinham sido registados incidentes devido aos protestos de taxistas nas três cidades.

"Neste momento temos a Avenida da Liberdade, em Lisboa, cortada, mas logo que tenhamos condições vamos abri-la de forma condicionada ao trânsito e, portanto, isto faz parte do planeamento que fizemos ao longo dos últimos dias para que este evento decorra com toda a segurança e normalidade", afirmou, salientando que a PSP tem estado a acompanhar permanentemente a situação em Lisboa, no Porto e em Faro.