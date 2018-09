Táxis

Os grupos parlamentares do PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV vão receber hoje à tarde os taxistas, segundo representantes do setor, que está em protesto contra a nova lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados.

A informação foi avançada pela organização do protesto, promovido pela Federação Portuguesa do Táxi e pela ANTRAL - Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros.

Quatro partidos confirmaram já à comunicação social os encontros com representantes do setor do táxi no parlamento, indicando as horas das reuniões: PS (13:00) PCP (13:30), BE (14:00) e CDS-PP (14:30).