Actualidade

O Programa Alimentar Mundial (PAM) alertou hoje num comunicado para a necessidade de novos pontos de entrada da ajuda humanitária no Iémen para evitar a fome no país em guerra.

Dados da ONU indicam que aumentou para os 8,4 milhões (numa população de 29 milhões) o número de iemenitas em risco de fome, a que se poderão juntar mais 3,5 milhões devido à desvalorização da moeda.

Segundo a organização não-governamental Save the Children, 5,2 milhões de crianças iemenitas estão em risco de fome devido ao recrudescimento do conflito nas últimas semanas e ao aumento do preço dos alimentos.