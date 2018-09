Táxis

O número de taxistas hoje concentrados no Porto em protesto contra a nova lei das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados subiu de 100 para 280, segundo uma contagem feita pelos promotores da manifestação pelas 12:00.

De acordo com Carlos Lima, da Federação de Táxis do Porto, o aumento da adesão dos motoristas ao protesto que decorre na avenida dos Aliados prende-se com o facto de só agora, cerca das 12:00, uma parte dos taxistas poder deslocar-se ao local, porque até então teve serviços marcados durante a manhã, para transporte de pessoas ao hospital, por exemplo.

"Uma parte deles teve de cumprir serviços diários como levar pessoas ao hospital ou para fazerem análises. Só agora puderam juntar-se a nós, como de resto estava previsto", explicou.