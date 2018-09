Actualidade

Um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína e sete outras pessoas da mesma rede criminosa foram detidas pelas autoridades búlgaras na posse de canábis, anfetaminas e cocaína, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, foi detido, no último fim de semana, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem, de 41 anos, na posse de uma quantidade considerável de cocaína (com elevado grau de pureza), suficiente para a composição de pelo menos 12 mil doses individuais caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição.

O detido transportava a cocaína em cápsulas, no interior do organismo, realizando uma viagem entre um país da América latina e Lisboa.