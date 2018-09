Actualidade

A edição de 2018 do Guimarães Jazz decorre de 08 a 17 de novembro com 13 concertos, em dez dias consecutivos, "algo que acontece pela primeira vez" nos 27 anos de história do festival, anunciou hoje a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Oficina, empresa municipal de cultura da Câmara Municipal de Guimarães, salienta que realizar o festival em dias consecutivos, e não em dois fins-de-semana, "tem como consequência uma mais efetiva e constante presença da música na cidade e na agenda dos seus espetadores, contribuindo assim para aproximar ainda mais os músicos e as pessoas que organizam o festival do seu público".

Da programação, a Oficina destaca, como "concertos de maior perfil", três nomes "incontornáveis da história mais recente do jazz", o contrabaixista Dave Holland (08 novembro), o trompetista Dave Douglas (15 novembro) e o também trompetista, compositor e arranjador Steven Bernstein (10 novembro).