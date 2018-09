Táxis

Os taxistas concentrados hoje em protesto na Praça dos Restauradores, em Lisboa, desvalorizaram o dia de trabalho perdido, defendendo que é necessário fazer "sacrifícios" pelo futuro do setor.

A concentração dos taxistas em Lisboa começou pelas 05:00 da manhã e cerca das 13:00 mantinham-se no local uma centena de profissionais, esperando por novidades que venham da Assembleia da República, no âmbito das reuniões agendadas com os grupos parlamentares.

O período de espera dos taxistas é preenchido por momentos de convívio, já que a intenção é que esta seja "uma manifestação pacífica e ordeira", disse à Lusa Pedro Lopes, taxista em Lisboa há 37 anos.