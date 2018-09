Actualidade

As transferências imediatas de dinheiro em Portugal já são possíveis desde esta terça-feira entre quaisquer contas desde que os bancos sejam aderentes deste sistema, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Este sistema, regulado pelo Banco de Portugal e com plataforma da SIBS, permite que as transferências demorem no máximo dez segundos, em vez de pelo menos um dia, o que até aqui só era possível através do serviço MB Way. Em cada operação podem ser transferidos até 15 mil euros.

A adesão ao sistema é voluntária por parte dos bancos, pelo que há alguns que ainda não oferecem o serviço. A Lusa já contactou os maiores bancos para saber se disponibilizam o serviço, em que canais (presenciais ou digitais, portal do banco ou 'homebanking') e o valor que cada um cobrará pelo serviço.