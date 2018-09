Actualidade

A peça "Ah! Minha Dinamene!", que aborda a condição feminina no século XV/XVI, volta à cena de quinta-feira a domingo, em Setúbal, pelo Teatro Estúdio Fontenova, depois da estreia da peça no festival da cidade.

"Ah! Minha Dinamene!", de autoria de Luísa Monteiro, abriu a XX Festa do Teatro de Setúbal, em agosto, e, dada "a grande afluência de público, vai ser reposta no Forte de S. Filipe", em Setúbal, disse o encenador, José Maria Dias, em entrevista à agência Lusa.

A peça conta com uma investigação do arqueólogo José Luís Neto e música original de Jorge Salgueiro, abordando "um universo muito particular, num Portugal do século XVI, em que muitas mulheres foram abandonadas à escolha entre uma vida de reclusão pela fé, nos mosteiros, e a prostituição", afirmou José Maria Dias.