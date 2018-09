Actualidade

A administração do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho afirmou hoje não ter recebido qualquer pedido de demissão das dezenas de diretores que se declararam demissionários numa carta em que protestavam contra "condições indignas" de trabalho.

O presidente do conselho de administração, António Alves, disse hoje perante os deputados da Comissão Parlamentar de Saúde que não foi recebido "nenhum pedido de demissão de diretor de serviço com uma data e uma assinatura para poder ser despachado".

"Não há nenhum pedido de demissão apresentado", nem do diretor clínico, reforçou António Alves, que na audição requerida pelo CDS-PP insistiu que há uma estratégia para resolver os problemas do centro hospitalar e que depende essencialmente do começo da próxima fase de obras planeada.