Actualidade

O ministro da Cultura disse hoje, em Santarém, que a criação de redes intermunicipais de bibliotecas públicas são um bom exemplo de "convergência" entre administração local e central, contribuindo para "a promoção e reforço da coesão social e territorial".

Luís Filipe de Castro Mendes falava na cerimónia de assinatura do acordo de cooperação para a constituição da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo, o sétimo assinado com uma comunidade intermunicipal, que ocorreu hoje na sede da CIMLT, em Santarém.

Para o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Pedro Ribeiro, o acordo hoje assinado com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) constitui um bom exemplo de colaboração e de posicionamento da administração central "do lado da solução e não do lado do problema", postura que, no seu entender, se deveria estender a "outras áreas".