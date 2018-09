Táxis

Perto de 1.500 táxis mantêm-se ao início da tarde de hoje parados em Lisboa, Porto e Faro, aguardando os resultados das reuniões que os representantes do setor vão ter no parlamento, segundo organizadores do protesto.

Nos três locais, conforme constatou a Lusa, as viaturas mantêm-se estacionadas na estrada, em fila, muitas delas desocupadas.

Alguns motoristas aproveitaram para almoçar, tendo em conta que uma delegação está desde as 13:00 a ser recebida por partidos com assento parlamentar. No caso de Lisboa, muitos taxistas parados já na parte mais a norte desceram até aos Restauradores, onde a concentração teve início.