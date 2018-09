Actualidade

A cantora angolana Aline Frazão apresenta, na sexta-feira, em Lisboa, o seu novo álbum, "Dentro da Chuva", composto por onze temas, e que sucede a "Insular" (2016).

O álbum chega ao mercado na sexta-feira e, às 18:30, na Fnac do Chiado, em Lisboa, Aline Frazão faz uma apresentação ao vivo de alguns dos temas, "tal como acontece no álbum", quase a solo, "num quase 'voz e violão', minimalista e poético", apenas com a participação do músico português João Pires, dos Cordel, segundo comunicado da promotora.

Os 11 temas que constituem "Dentro da Chuva" "cruzam geografias", tendo a gravação deste trabalho sido efetuada no Rio de Janeiro, como anunciou a discográfica Valentim de Carvalho, que realça a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum, que já colaborou com Mariza, e da cantora e compositora baiana Luedji Luna, além de João Pires, com quem Aline Frazão partilha a autoria de uma das canções.