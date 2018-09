Actualidade

A Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores (APPC) considerou hoje que o novo Código dos Contratos Públicos "cria ilusão de poupança e leva à destruição da engenharia portuguesa" ao estabelecer a escolha dos vencedores dos concursos pelo preço.

Segundo avança a APPC em comunicado, "as más práticas e falta de regulação na aplicação do Código da Contratação Pública irão levar à destruição da engenharia portuguesa, lesando gravemente a sustentabilidade económica das empresas do setor e fazendo com que os profissionais envolvidos continuem a procurar outras geografias".

Em causa está "o preço mais baixo como principal (ou mesmo único) critério de avaliação de propostas" para serviços de engenharia de obras públicas previsto no novo Código que entrou em vigor em janeiro, diz a associação.