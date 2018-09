Actualidade

Os estudantes universitários madeirenses vão pagar apenas 65 euros nas viagens aéreas entre a região e o continente no ano letivo de 2018/2019, anunciou hoje o Governo Regional, indicando que a operação abrange quatro viagens.

"Esta solução visa resolver um problema social, devido à prática de preços pornográficos, sobretudo pela companhia que tem a maioria do capital do Estado [a TAP] e sobretudo nas alturas de pico", afirmou o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa no Funchal.

A medida entra em vigor em novembro e cobre apenas quatro viagens (ida e volta) no presente ano letivo, sendo que o objetivo é garantir passagens ao preço estipulado no subsídio de mobilidade - 65 euros para estudantes - nomeadamente nos dois períodos de maior procura: Natal/Fim de ano e Páscoa.