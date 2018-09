Actualidade

O treinador do Sporting, José Peseiro, quer ir muito longe na Liga Europa em futebol, mas vai encarar jogo a jogo, e o primeiro é já na quinta-feira frente ao Qarabag, para o Grupo E, em Alvalade.

"Temos objetivos nesta Liga Europa, na qual podemos fazer coisas boas. A nossa responsabilidade é encarar a competição com essa vontade, sabendo que a mesma é curta e que não há muita margem de erro. O mais importante é colocar o foco no jogo com o Qarabag, uma equipa que sabemos o que vale, e ganhá-lo com o apoio dos nossos adeptos", disse José Peseiro, no lançamento da partida frente à equipa do Azerbaijão.

A estratégia que o treinador dos 'leões' promete seguir em todas as competições será a de "encarar jogo a jogo para vencer, independentemente do adversário" e, como as coisas têm corrido bem, os níveis de confiança dos jogadores têm vindo a crescer.