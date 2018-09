Actualidade

As comissárias europeias dos Transportes e dos Assuntos Sociais instaram hoje a companhia aérea Ryanair a "mostrar responsabilidade social" na disputa que trava com as suas tripulações de cabine, advertindo que o respeito pela lei laboral aplicável não é negociável.

"Aqueles que reinam no céu também devem ser responsáveis no solo. Convido todos os grandes operadores, incluindo a Ryanair, que se tornou agora a principal companhia aérea europeia em termos de tráfego, a agir de forma responsável e a ser líder igualmente em assuntos sociais", declarou a comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulc.

Numa entrevista conjunta a correspondentes em Bruxelas sobre as questões sociais no setor da aviação, a comissária responsável pelo Emprego, Assuntos Sociais e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen, comentou por seu turno que as mais recentes posições negociais da Ryanair, que se mostrou disponível para começar a celebrar contratos locais, são sinais positivos, mas advertiu que "implementar uma lei em vigor não é matéria negocial", há simplesmente que cumprir a lei.