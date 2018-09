Táxis

O CDS-PP mostrou-se hoje disponível para "ir tão longe quanto possível" e para, sempre que necessário, "atualizar e rever a lei" que regula as plataformas eletrónicas de transporte, mas descartou pedir ao Tribunal Constitucional que a analise.

Esta informação foi prestada pelo deputado centrista Hélder Amaral, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com dirigentes da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros de Passageiros (ANTRAL), que decorreu na Assembleia da República.

"Obviamente estamos disponíveis para, sempre que for necessário, atualizar e rever a lei, como todas as outras, mas estamos disponíveis, e fomos até o primeiro partido a fazê-lo, a apresentar um projeto de resolução, mesmo antes do veto, para a modernização do setor do táxi", afirmou o eleito.