Actualidade

O filme de animação "Entre sombras", de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, é candidato a uma nomeação para os prémios de cinema César, atribuídos pela academia francesa de cinema.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, o filme concorre, juntamente com outras 11 produções, ao César de melhor curta de animação. As nomeações só serão conhecidas a 23 de janeiro.

"Entre sombras", que venceu em julho o Prémio do Público do festival Curtas Vila do Conde, utiliza a técnica de pixilação e 'stop motion' com atores reais, com interpretação de Sara Costa e Gilberto Oliveira.