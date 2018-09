Actualidade

O presidente social-democrata, Rui Rio, admitiu hoje que, embora "não concordando" com a posição de Pedro Santana Lopes, o ex-líder do PSD está "no seu direito" ao fundar o partido Aliança.

"Tudo o que tenho a dizer sobre a saída do doutor Santana Lopes do PSD eu já falei. Não foi muito, mas é o pouco que me oferece dizer. Embora não concordando, olho para a posição do doutor Santana Lopes de sair do partido com respeito. Está no seu direito", sustentou, em declarações aos jornalistas à margem da reunião do Partido Popular Europeu, em Salzburgo, na Áustria.

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes entregou hoje "mais de 12 mil assinaturas" no Tribunal Constitucional para iniciar o processo de formalização do novo partido Aliança, que quer entre "os maiores partidos da política portuguesa".