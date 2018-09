Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra disse hoje à agência Lusa que o Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo confirma em outubro Coimbra como Região Europeia da Gastronomia em 2021.

"Não tenho a garantia oficial, mas é como se tivesse. É praticamente um dado adquirido", referiu à Lusa João Ataíde, que se encontra ausente do país, acrescentando que foi essa a recomendação do júri que esteve na região no final de julho.

O também presidente da Câmara da Figueira da Foz mostrou-se "muito satisfeito, porque havia uma grande expectativa".